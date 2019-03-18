«Таких зарплат на заводах не получают». Школьные учителя показали свои расчётники

Зарплаты учителей регулярно вызывают споры в интернете. Работяги заводов убеждены, что учитель — работа непыльная и хорошо оплачиваемая. Родители школьников уверяют, что «за такие деньги грех не работать». Сами же учителя говорят, что зарплаты небольшие.

Согласно официальной статистике, средняя зарплата учителей по стране в январе 2019 года составила 687 рублей. Редакция «Белновостей» пообщалась с молодыми и опытными учителями Гомеля, чтобы выяснить правду о зарплатах учителей в регионах.

Алина М., учитель английского языка. Опыт работы в школе 1 год

Алина поступила на факультет иностранных языков в ГГУ им. Ф. Скорины, потому что девушке легко давался иностранный язык. Родители идею поддержали.

Редко кто в 18 лет понимает, кем хочет быть. Тогда казалось главным поступить и получить диплом. На деле все оказалось не так. Так как я училась на платной основе, работу искала сама. В школу устроилась сразу же после окончания университета. Проблем с трудоустройством на тот момент не было, вакансий было много. Почему пошла в школу? Хотела подтвердить диплом и зарабатывать свои деньги.

Трудности работы в школе

За все время работы Алина столкнулась с трудностями учительского труда. Поскольку молодого преподавателя «запрягают» куда больше, чем опытных коллег, планы и всеразличные мероприятия отнимали много времени внеклассной работы.

Для себя сделала вывод, что данная профессия не подходит мне ввиду моего мягкого характера и темперамента. Быть учителем — это действительно призвание, а не работа. К сожалению, в качестве преподавателя я себя не ощущаю, работа со взрослыми трудными подростками не давала должного результата, поскольку кто-то не воспринимал всерьез молодого преподавателя, а кто-то и вовсе считал за ровесницу. Дети очень хорошие эмпаты, они мигом считывают: «Ага, вот на этом уроке можно покричать, а здесь надо сидеть тихо». Бывали уроки, когда я не могла остановить шум в классе, тогда я просто выходила из кабинета со слезами на глазах и стояла в коридоре до звонка. Домой я часто возвращалась эмоционально опустошенной.

Финансовый вопрос

Одной из причин увольнения девушки из школы стала зарплата.

Категории у меня не было, стажа тоже. Получала «минимальные» 250-300 рублей (2015 год). Никаких премий мне не платили. Никто из моих коллег больших зарплат не получал. Обещали и премии и надбавки, но в реальности я их не получала.

О будущем

После увольнения девушка столкнулась с другой проблемой. Оказалось, найти работу с педагогическим дипломом очень сложно.

На многих собеседованиях отказывали в трудоустройстве, отвечая: «Идите по образованию». Так же были случаи, когда не хотели брать даже продавцом, аргументируя так: «Зачем вам эта работа, если у вас высшее образование?». После увольнения я решила получить второе высшее, благодаря которому я устроилась на предприятие и кардинально сменила сферу деятельности.

Регина С., учитель младших классов. Опыт работы в школе 6 лет

Регина из тех молодых учителей, которые работают с энтузиазмом. В отличие от предыдущей героини, желание пойти учиться в педагогический было ее собственным решением, но на то, чтобы полюбить профессию, ушло время.

О выборе профессии

После 9-го класса девушка поступила в колледж на специальность «Начальное образование». Выбор пал на педагогический после того, как в школу, где она училась, пришли сотрудники колледжа и заинтересовали профессией.

За 3 года обучения у меня было 4 попытки забрать документы, так как учиться было тяжело и неинтересно. Мои педагогические способности раскрылись лишь на 3 курсе, когда мы поехали на отработку в летний лагерь. После этого я решила пойти в школу и не была разочарована. В моем мозгу что-то щелкнуло! Как-то стало понятно, что это мое.

Трудности работы

По мнению девушки, старшее поколение с недоверием, иногда с презрением относится к молодежи. Вечно пытаться доказывать им, что ты достоин учить детей, глупо, да и чувство собственного достоинства перевешивает. Поэтому, если в школу приходит один молодой специалист, должно пройти очень много времени, прежде чем его примет устоявшийся коллектив.

Если любишь свою работу, то трудности только мотивируют. Мне нравится, что называется, работать на результат. Мои ученики еще маленькие детки и мне очень приятно следить за их успехами. Уроки я веду с удовольствием. Трудностей много: бумажная волокита, женский коллектив, постоянные курсы повышения квалификации и огромная внеклассная работа. В школе я провожу много времени.

О зарплате

Регина работает учителем младших классов уже шесть лет, за это время ее зарплата увеличилась в 3 раза. Первое начисление — 200 рублей. Сейчас получает 600-700.

В школе получают хорошую зарплату те, кто готовы работать. Без дополнительных занятий, замен, участия в олимпиадах зарплата будет действительно невысокая. Бывает так, что в одной и той же школе один учитель-предметник получает 350, а другой — 700. Здесь все зависит от самого человека.

По мнению девушки, зарплаты в школе действительно невысокие. Но их вполне реально увеличить за счет дополнительной нагрузки, а также за счет премий и надбавок за проделанную работу. Регина считает, что работать в сфере образования — это стабильнее, чем на предприятии.

Владимир Н., учитель технического труда и черчения. Опыт работы в школе 30 лет

Конечно, изучая вопрос зарплат в сфере образования, мы не могли обойти сторон старшее поколение. Владимир работает в одной из школ Гомеля уже 30 лет.

О выборе профессии

Владимир Н. выбирал профессию осознанно. В то время профессия учителя считалась престижной, учителей уважали. Сейчас Владимир считает, что в сфере образования произошли кардинальные изменения.

Трудности работы

Владимир Н. из тех учителей, для которых учитель — это призвание. Дети его любят, со многими сохранились хорошие отношения. Даже через 10-15 лет после окончания школы бывшие ученики приходят поздравить и 1 сентября и в день рождения. Во время интервью в кабинет учителя заглянули двое бывших учеников, которые окончили школу 8 лет назад.

Трудности есть в любой профессии. Сложно работать с детьми, к каждому нужно искать подход. Если сравнивать советскую школу и нынешнюю, то сейчас образование стало какой-то системой. Регулярно выходят новые распоряжения, на одну бумажную волокиту уходит много времени. Каждый месяц заполняю кипу бумаг, отчетов, графиков.

По мнению Владимира Н., мужчине в школе работать проще, дети чувствуют в мужчине авторитет. На уроке у Владимира, что называется гробовая тишина. Педагог добавил, что работать ему в удовольствие. За время преподавательской деятельности он вел многочисленные кружки, работал в 2-3 местах одновременно.

Молодежь в школе работать не хочет. Молодые девочки после уроков бегут домой с облегчением. У старшего поколения есть чувство долга, ответственности за свою профессию. Молодые учителя работают по полгода. Не хотят — зарплата маленькая. Я их где-то даже понимаю. Считаю, что на сегодняшний день у молодежи есть масса вариантов устроить свою жизнь, и если в школе не понравилось, то нужно пробовать другие сферы.

О зарплате

Сегодня зарплата Владимира Н. составляет порядка 1000 рублей. Но так было не всегда. Чтобы получать такие деньги, потребовалось заработать стаж и высшую категорию. Для Гомеля 1000 рублей — это очень хороший уровень зарплаты, для некоторых — недостижимый.

Первые годы моя зарплата составляла 100-150 рублей (советских). В те времена практически вся трудовая молодежь получала одинаковую зарплату. Жаловаться было не на что. Мы жили на зарплату жены, а мою откладывали. В 90-е годы была другая проблема: деньги были, купить было нечего.

Расчетный листок Владимира Н. за январь 2018. По словам учителя, в 2019 свою 1000 он получает уже «на руки».



Мои знакомые таких зарплат на предприятиях и заводах не получают. Конечно, везде есть люди, которые получают больше, но в современных реалиях свою зарплату я считаю хорошей, — рассказал педагог.

При этом опытный педагог отметил, что нынешняя зарплата и советская — в корне разные вещи:

Раньше и цены были другие и жизнь другая. Можно даже сказать, что сегодня я могу позволить себе меньше, чем 20 лет назад. В 90-х годах я смог построить квартиру лишь благодаря учительской зарплате. Сегодня такое представить сложно, — добавил учитель.

Подводя итоги, нужно сказать, что правда о зарплате учителя оказалась для каждого своя и среднюю цифру выводить глупо. Как оказалось, главное в профессии учителя — это желание им быть. Те, кто осознанно сделал выбор своего жизненного пути, считают свою профессию любимой. Те, кто пришел в школу по другим причинам, — быстро разочаровывались и уходили. И все же, пообщавшись с учителями разных школ Гомеля, мы пришли к выводу, что более половины учителей свою зарплату считают недостаточно высокой.