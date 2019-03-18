Пара обвиняется в убийстве пенсионера из Столбцов.

Следственный комитет Минска рассказал, что бывшие супруги обвиняются в жестком убийстве пенсионера в Столбцах. Страшное убийство произошло в Столбцах. Одиноко проживающий пенсионер перестал показываться соседям, а в его доме вечерами всегда горел свет. На стук соседей никто не откликался. Соседи забеспокоились и сообщили в милицию.

Милиция прибыла по адресу и взломала дверь. Хозяина дома нашли на кухне со следами неестественной смерти. 60-летнему пенсионеру нанесли 39 колотых ран, его избивали ногами и руками. Позже выяснилось, что конфликт произошёл во время распития алкоголя, мужчина приревновал супругу. В результате вспышки пьяной агрессии убивали пенсионера оба супруга. Теперь бывшие супруги арестованы и их ждёт суд.