Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2019 году. Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определены следующие даты проведения централизованного тестирования (ЦТ):

белорусский язык – 11 июня, вторник;

русский язык – 13 июня, четверг;

обществоведение – 15 июня, суббота;

математика – 17 июня, понедельник;

биология – 19 июня, среда;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 21 июня, пятница;

химия – 23 июня, воскресенье;

физика – 25 июня, вторник;

история Беларуси – 27 июня, четверг;

география – 29 июня, суббота;

всемирная история (новейшее время) – 1 июля, понедельник.

Резервными днями проведения ЦТ установлены:

6 и 8 июля – белорусский и русский языки;

6 и 10 июля – обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

График ЦТ утвержден постановлением министерства от 26 февраля 2019 года № 20. В нем содержится также перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения тестирования. Пункты регистрации будут открыты с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по субботам (18 мая и 1 июня). Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в БГУ.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля.