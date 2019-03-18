В доме повешенного не говорят о веревке. А в доме того, кого готовы повесить?..

Посол России в Беларуси Михаил Бабич решил, что говорить можно и нужно. Он собрал в Минске первую большую прессконференцию для белорусских журналистов и посвятил ее… 5-летию присоединения Крыма к России.

Очень гладко все прозвучало. Еще в 1873 году был подписан манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». «Украинский этап» в жизни Крыма – это было политическое недоразумение. Пока в Украине не произошел «государственный переворот», Россия о возвращении Крыма не думала, к нему не готовилась, вопрос не ставила. Ну а потом уже защищала права русских и «право народа на самоопределение». И сегодня Крым счастлив, а будет еще более счастлив и богат.

Если коротко, это то, что сказал посол. И еще – важное – связи с Беларусью, параллелей, намеков во всех этих речах якобы нет. Совсем нет!

А я вот думаю, что посол показал нам веревку. Потому что есть и намеки, и параллели.

О том, что Россия готовит для Беларуси крымский сценарий, не говорит только ленивый…

Полный текст колонки Светланы Калинкиной читайте в газете «Народная Воля» за 19 марта