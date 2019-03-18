Заболевание легче предупредить, чем лечить, – истина, которую знают все. Но некоторые диагностические процедуры многие из нас не хотят делать из-за опасения, что это неприятно или слишком болезненно и даже травматично. Например, глотать зонд или делать колоноскопию. Но именно эти эндоскопические исследования, настаивают медики, позволяют увидеть изнутри наш желудок, кишечник и другие отделы пищеварительного тракта и помочь вовремя диагностировать многие заболевания.

Можно ли избежать неприятных ощущений при гастро- или колоноскопии? Есть ли альтернативные методы исследования желудочно-кишечного тракта? Что такое капсульная эндоскопия?

Ответы заведующей эндоскопическим отделением медицинского центра «ЛОДЭ» Натальи Нагорской на эти и многие другие вопросы — в газете «Народная Воля» за 19 марта