Управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Новогрудскому району, подозреваемого в получении взяток (ч.1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщили в Следственном комитете.

Преступления выявлены сотрудниками правоохранительных органов в результате совместной целенаправленной работы по противодействию коррупции.

По результатам проведения следственных действий установлено, что начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Новогрудскому району получал от индивидуальных предпринимателей в качестве взяток материальные ценности и приобретал выгоды имущественного характера, предоставляемые исключительно в связи с занимаемым им должностным положением за благоприятное решение входящих в его компетенцию вопросов. В частности, за формальное проведение проверок о нарушениях налогового законодательства и неуплату ими налогов, непривлечение к установленной законодательством ответственности, занижение налоговых выплат, дальнейшее покровительство.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Для обеспечения имущественных взысканий и возможной конфискации, наложен арест на его имущество, в т.ч. транспортное средство.

Проводятся допросы работников налоговой инспекции и индивидуальных предпринимателей. Изъята и изучается служебная документация, устанавливаются иные факты противоправной деятельности. Окончательная правовая оценка содеянному будет дана по результатам расследования.