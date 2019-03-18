Сегодня, 18.03.2019, стало известно, что ряд негосударственных СМИ не идут на пресс-конференцию Михаила Бабича.

5 негосударственных беларусских СМИ, как оказалось, отказались присутствовать на пресс-конференции посла России в Беларуси, посвященной «5-летию вхождения Крыма в состав РФ».

В совместном заявлении редакций говорится: «Мы, редакции белорусских негосударственных СМИ, взвесив все минусы и плюсы присутствия наших журналистов на данном мероприятии, приняли решение от участия в ней воздержаться».

В заявлении также подчеркивается, что это не является игнорированием посла России или отсутствие интереса к его позиции. Как заявляют журналисты, они готовы встретиться с Бабичем в рамках пресс-конференции или отдельных интервью, которые посвящены белорусско-российским отношениям.

В заявлении говорится: «Однако, учитывая заявленную тему пресс-конференции, мы не хотим, чтобы нашими читателями присутствие наших журналистов там было истолковано как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году. Позиция России по этой теме, кроме того, широко и давно известна».

Подписали заявление главные редакторы TUT.by, БелаПАН, газет «Наша ніва», «Европейского радио для Беларуси» и «Народная воля».