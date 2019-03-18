Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в апреле посетить Турцию. Об этом он заявил 18 марта на встрече с турецким послом Кезбан Нилваной Дарамой, сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что в ближайшее время должно состояться заседание двухсторонней межправительственной комиссии, которое должно дать хорошие результаты накануне переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Для начала глава государства предложил послу обсудить проблемные вопросы, которые «нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе».