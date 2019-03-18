Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС останется неизменным в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Россией. Об этом Могерини сообщила в ходе открытия заседания Совета Евросоюза.

Она отметила, что вопрос Крыма стоит в приоритетах повестки дня Совета. При этом она подчеркнула, что Евросоюз никогда не признает Крым российским. Она напомнила, что в ЕС полностью солидарны с Украиной, поддерживая ее суверенитет и территориальную целостность.

По ее словам, последние пять лет показали систематические нарушения фундаментальных свобод и прав крымских татар. В частности, высокий представитель ЕС упомянула режиссера Олега Сенцова, который удерживается в российской тюрьме.

«Многие другие были осуждены Россией в нарушение международного права. Мы призываем, чтобы все нарушения прав человека расследовались, а представители международных организаций по защите прав человека получили свободный доступ к полуострову», — резюмировала чиновница.

Также она подчеркнула, что Евросоюз ожидает безоговорочного освобождения украинских военнопленных моряков.

Ранее Европейский Союз призвал страны ООН принять решительные меры в отношении политики России.