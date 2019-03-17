ДТП произошло 16 марта в 14.43 на проспекте Республики в Бресте.

Автомобиль такси двигался со стороны заправки и пересекал проспект Республики в направлении университета, а автомобиль ГАИ на большой скорости двигался со стороны Московской, сообщает портал «Виртуальный Брест».

Такси ехал на зелёный сигнал светофора, ГАИ вроде бы как с «мигалками». Но когда они включены — этого не видно. Водителю ГАИ был ограничен обзор, так как на перекрестке остановились автомобили, пропускающие пешеходов. Видео сделано с регистратора второго автомобиля такси, его не зацепило.