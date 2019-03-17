В Бресте 120 человек протестовали против аккумуляторного завода

В центре Бреста жители города собрались на традиционную акцию протеста против строительства аккумуляторного завода.

Всего было около 120 человек, сообщил belsat.eu правозащитник Роман Кисляк.

Люди пришли на площадь Ленина, но там уже проходило мероприятие, организованное городскими властями.

«На площади устроили какой-то праздник, согнали туда школьников. В результате люди постояли там, а потом решили пройти маршем по улицам Пушкинской и Советской к кинотеатру «Беларусь», – рассказал Кисляк.

По словам правозащитника, никаких инцидентов во время шествия не было, хотя милиционеры все время наблюдали за участниками акции.

«Сегодня задержаний не было, но накануне задержали активиста Виталия Козака. Я думаю, это связано с сегодняшней акцией. Его пригласили в опорный пункт милиции, а потом отвезли в РОВД», – добавил Кисляк.

Из участка активиста Козака перевели в изолятор временного содержания, где он остается до понедельника – вероятно, на этот день назначен суд над активистом.

Протесты против завода начались в феврале 2018 года. Против строительства завода подписался каждый десятый брестчанин. Но власти не идут навстречу людям. Участников протеста неоднократно задерживали, штрафовали, сажали на cутки. По мнению протестующих, завод, который строит компания «АйПауэр» может быть вредным для окрестностей и плохо сказаться на состоянии здоровья местного населения.