В Беларуси стремительно сокращается число ветеранов ВОВ. За последние 4 года их стало меньше почти на 11 тысяч.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на Минтруда, только за 2018 год число ветеранов ВОВ сократилось на 2185 человек.

На 1 января этого года в Беларуси проживало 6845 ветеранов ВОВ (годом ранее — 9030). Из них — 3250 участников войны, 1073 инвалида, 1952 награжденных труженика тыла, 417 блокадников Ленинграда.

Больше всего ветеранов ВОВ на начало этого года проживало в Минске — 1916 человек, а меньше всего — в Гродненской области — 495. В Минской области — 874, в Витебской — 956, в Брестской — 897, в Гомельской — 1045, в Могилевской — 662.

«Ряды ветеранов войны, к сожалению, с каждым годом редеют: за последние четыре года из жизни ушли почти 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, в результате их численность сократилась в два с половиной раза», — отмечают в Минтруда.

Самым молодым участникам и инвалидам войны сейчас 92 года, самым молодым партизанам и подпольщикам — 87 лет, добавляют в ведомстве.

На 1 апреля 2014 года в Беларуси проживало 20 694 ветерана (в 2013 году — 25,3 тысячи, в 2012-м — 30,5 тысячи). По данным на 1 июля 2006 года, в Беларуси насчитывалось 72 395 ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, на 1 октября прошлого года в Беларуси проживало 400 человек, возраст которых превышает 100 лет. Больше всего долгожителей насчитывалось в Минске — 63 человека, а также в Витебской и Гродненской областях — по 62.