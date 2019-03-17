В Беларуси с 17 марта розничные цены на автомобильное топливо увеличиваются на 1 копейку.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,47 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,58 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,79 руб., ДТ – 1,58руб, сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

«С начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%. Цены на автомобильное топливо изменяются с целью компенсации затрат НПЗ на приобретение сырья», — пояснили в концерне.

Это уже четвертое подорожание топлива с начала года. Последний раз цена бензина и дизтоплива увеличивалась на 1 копейку 10 марта.