Российская телеведущая Ксения Собчак, которая официально заявила о расставании с мужем Максимом Виторганом, назвала истинную причину расставания.

Она призналась, что не чувствовала постоянной заботы и внимания от мужа. Об этом Собчак рассказала в эфире передачи на одном из российских телеканалов, передает segodnya.ua.

«Если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина», – отметила Собчак, добавив, что они с мужем не смогли справиться с этой задачей.

Собчак признала, что нельзя разлюбить в один день. «В какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигуди пришла, огрызнулась… Это начинает накапливаться и съедать», – пояснила Ксения.

Собчак считает, что необходимо иметь смелость признаться себе в том, что отношения изжили себя и обладать достаточной мудростью для того, чтобы сохранить теплые чувства к друг другу. Однако, телеведущая не стала рассказывать о своей связи с режиссером Константином Богомоловым.