17 марта итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла золото в масс-старте чемпионата мира в Эстерсунде.

На дистанции в 12,5 километра итальянка промахнулась дважды и показала результат 37 минут и 24,6 секунды.

Серебряная награда — у представительницы Российской Федерации Екатерины Юрловой-Перхт, также допустившей два промаха.

На третью ступень пьедестала поднялась немецкая спортсменка Дениз Херманн (+15,4 секунды), которая промахнулась целых четыре раза.

Лидер сборной Беларуси, Ирина Кривко, к сожалению, не отличалась в сегодняшнем масс-старте точной стрельбой. В первой половине гонки Кривко претендовала на лидерство, однако из-за четырех промахов на третьем огневом рубеже и двух на последнем утратила преимущество и финишировала 24-й.

В 18:00 любителей биатлона ожидает последняя гонка нынешнего ЧМ — мужской масс-старт.