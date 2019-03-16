В центре Пинска обрушилось историческое здание

В Пинске обрушилось историческое здание, которое было построено в начале ХХ века.

Несколько лет назад здесь располагался опорный пункт милиции. О произошедшем сообщил один из жителей близлежащего дома, который попал в список пострадавших от обрушения, сообщает издание «Варяг». Мужчина не получил травм, а попросту не смог попасть домой, так как вход в его подъезд завалило.

В ходе реконструкции с дома сняли крышу и приступили к укладке фундамента. В какой-то момент стены не выдержали – две из них 14 марта частично обрушились. Насколько известно, пострадавших в результате обрушения нет.

Дом расположен в Пинске по адресу площадь Ленина, 31. Построен он был в начале ХХ века. Долгое время этот объект пустовал. Не так давно у дома появился новый владелец, который и начал работы по реконструкции. Как значится в паспорте, в перспективе здание будет использоваться в качестве «административно-хозяйственного объекта».