В районе бывшего аэропорта «Минск-1» обезврежена 100-килограммовая авиабомба

16 марта в районе бывшего аэропорта «Минск-1» обнаружена авиабомба.

Около 11:20 в дежурную службу войсковой части 5448 от дежурного по МЧС поступил сигнал об обнаружении авиационной бомбы на строительной площадке по улице Аэродромной, сообщает пресс-служба МВД. При проведении работ экскаватор извлек ее из земли.

На место прибыли наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа Октябрьского РУВД Минска, которые оцепили район и эвакуировали строителей.

Уже через полчаса саперно-пиротехническая группа взрывотехнического центра внутренних войск МВД установила, что это фугасная авиационная бомба советского производства калибром 100 кг со взрывателем ФАБ-100.

Саперы произвели осмотр прилегающей территории, в ходе которого других взрывоопасных предметов обнаружено не было, а авиабомба была погружена в спецавтомобиль.

В сопровождении экипажа ГАИ ее транспортировали за пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения.