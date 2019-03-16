В Минске в «Пресс-клубе Беларусь» 16 марта должна была состояться открытая лекция о работе small media. В качестве спикеров были приглашены авторы российского альманаха moloko plus.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), в помещение Пресс-клуба пришли сотрудники милиции и забрали координаторов проекта moloko plus Павла Никулина и Яна Потарского.

Задержанных отвезли в Советское РУВД. Причину задержания сотрудники милиции называть отказались.

Moloko plus — некоммерческий альманах, посвященный проблемам насилия. Со слов редакции, над ним работают профессиональные журналистки и журналисты, уставшие от цензуры и ангажированной повестки в российских федеральных медиа.

Уже вышли три номера альманаха: «Терроризм», «Наркотики» и «Революция». Команда работает над четвертым — «Патриархат».

На лекции в Минске редакция планировала рассказать, как собрать деньги на собственный проект, организовать работу редакции и справиться с юридическими, этическими и экономическими проблемами.