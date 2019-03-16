Популярная российская певица Юлия Началова скончалась в субботу в Москве, сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», – написала она в Инстаграме, передает mir24.tv. Певице было 38 лет.

Юлию экстренно госпитализировали 8 марта. В ночь на субботу ее прооперировали. В среду, 13 марта, представитель певицы подтвердила, что Началова находится на лечении в одной из столичных клиник в тяжелом состоянии.

Артистка перенесла плановую операцию на ноге, после которой врачи ввели ее в состояние искусственной комы, чтобы организм отдохнул после хирургического вмешательства. Однако спасти певицу врачам не удалось.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. В начале 90-х она приняла участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», где познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Она впоследствии стала наставником начинающей звезды.

Самые известные песни Началовой – «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик», «Герой не моего романа».