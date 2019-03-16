Российская Федерация может развернуть новые ракеты на западе страны, если Соединенные Штаты Америки разместят ракеты в Европе.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Алекснадр Грушко, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Россия продолжит политику введения симметричных мер, чтобы обеспечить баланс в сфере ракет средней и малой дальности.

«Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства», — отметил Грушко.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении ракетного договора с США.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возможного размещения ракет средней и малой дальности в Украине.

«Если в Украине будут размещены такие ракеты — это катастрофа. Надо понимать, россияне не могут допустить, чтобы эти ракеты были там размещены. Мы с россиянами абсолютно будем солидарны», — заявил он.