Минчанка Мариам Абделькадер прошла отбор на популярном российском шоу «Голос. Дети». Очередной этап «слепых прослушиваний» вечером 15 марта транслировался на ОНТ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

11-летняя Мариам исполнила песню «Реченька» из репертуара Аллы Пугачевой. Голос белорусской участницы настолько впечатлил Пелагею, что она расплакалась. И первой нажала на красную кнопку. Вскоре ее примеру последовали и другие наставники — Валерий Меладзе и Светлана Лобода. После выступления Мариам призналась, что на самом деле выбор сделала заранее — она решила пополнить команду Пелагеи.

— Мой папа из Эритреи, а мама — полька. Папа — врач-кардиолог, а мама — домохозяйка. К музыке они не имеют никакого отношения, я сама решила запеть. Я сама на слух подбираю произведения, но не знаю нот. Я очень добрая, но иногда бываю не очень послушной, — рассказала Мариам.

В комментариях под видео с выступлением 11-летней белоруски только восторженные отзывы: «шикарно», «девочка — шаманка, в лучшем смысле этого слова», «одно из лучших выступлений за все выпуски», «лучшая у Пелагеи, очень хочется увидеть ее в финале»…

Наставники по правилам шоу во время «слепых прослушиваний» отбирают 45 исполнителей (по 15 в каждой команде). После очередного этапа в команде Лободы и Пелагеи по 13 молодых вокалистов, у Меладзе пока лишь 12 молодых талантов.