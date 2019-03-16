До 14 градусов тепла ожидается по югу Беларуси 17 марта, однако ночью и утром на отдельных участках дорог будет гололедица.

Как сообщает БЕЛТА, погода будет облачной с прояснениями. Ночью на значительной части территории, днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью ожидается западный порывистый, днем — южный, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит от 3 мороза до 3 тепла. В середине дня будет 4-10 выше нуля, по юго-западу — плюс 11-14 градусов.