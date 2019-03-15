Его проект был опубликован в прошлом году.

Белорусский закон о персональных данных планируется внести в Палату представителей летом. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления стратегических проектов Министерства связи и информатизации Игорь Канаш.

«Планируется внести в Палату представителей летом», — сказа он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда ждать принятия закона.

Ранее директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов называл апрель в качестве срока внесения проекта закона в парламент. Такая дата стоит в плане подготовки законопроектов на этот год. Однако он не исключил и изменение сроков.

Проект закона о персональных данных был опубликован летом прошлого года. Его многие нормы перекликаются с положениями европейского GPDR.

В законе будет дано определение персональным данным, прописаны обязательные меры при обращении с ними, их защите.