Во время пятничной молитвы в мечетях новозеландского города Крайстчерч неизвестный открыл стрельбу, по данным властей погибли 40 прихожан. Премьер Австралии заявил о теракте, совершенном австралийским экстремистом.

В новозеландском городе Крайстчерч было совершено вооруженное нападение на две мечети во время пятничной молитвы. Властям удалось задержать четверых подозреваемых, среди которых одна женщина. «В настоящий момент полиция занимается очень серьезным и трагическим происшествием, связанным со стрельбой в центре города Крайстчерч», — заявил в пятницу, 15 марта, комиссар полиции Майк Буш. По словам главы новозеландского правительства Джасинды Ардерн, погибли 40 прихожан.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что нападение совершил австралийский «экстремист и террорист».

Позднее полиция сообщила, что после стрельбы в мечетях военные обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, «обнаруженных в транспортных средствах».

По сообщениям очевидцев, во время стрельбы в мечети в центре города Крайстчерч находилось около 200 человек. Несколько подразделений полиции оцепили также вторую мечеть в пригороде Крайстчерча Линвуде.

Полиция призывает не ходить в мечети

«Мы обращаемся к мечетям по всей стране с просьбой закрыть свои двери и порекомендовать людям воздержаться от их посещения до тех пор, пока полиция не даст дальнейшие указания», — подчеркнул Буш.

Комментируя произошедшее, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала этот день «одним из самых темных» в истории страны.

Новозеландские СМИ сообщили, что ответственность за стрельбу взял на себя 28-летний гражданин Австралии, который якобы прибыл в Новую Зеландию для совершения этого нападения. Перед атакой он написал некий манифест из 74 страниц, выражающий антииммигрантские взгляды.