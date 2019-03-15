16-летняя девочка скоропостижно скончалась в одной из гомельских больниц.

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти несовершеннолетней школьницы, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Известно, что 11 марта 2019 года девочку, ученицу 10-го класса СШ №1 Гомеля, из дома забрала карета Скорой помощи. Однако, медикам не удалось спасти жизнь ребенка.

По неофициальной пока информации, школьница скончалась от менингита. Как пишут региональные СМИ, родителям учеников этой школы пришли СМС-сообщения с просьбой пропить курс антибиотиков и при необходимости обращаться в поликлинику.