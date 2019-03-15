Сотрудники Партизанского РУВД Минска разыскивают несовершеннолетнего Станислава Ермака 2004 года рождения.

Подросток 13 марта ушел из дома в школу. С тех пор о нем ничего не известно, никто не знает о его местонахождении.

Об этом проинформировала пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Приметы разыскиваемого: на вид молодому человеку 12-15 лет, его рост 150-155 см, он худощавого телосложения, лицо прямоугольное, смуглое, брови прямые, глаза карие, волосы прямые, темно-русые, короткие.

Подросток был одет: темно-синяя куртка с подстежкой оранжевого цвета. При себе имел портфель.

Сотрудники правоохранительных органов обращаются к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся информацию о местонахождении разыскиваемого подростка.