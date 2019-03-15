Когда молодой специалист Марина Бурлакова ехала по распределению в Бобруйск, то и не подозревала, что должность фармацевта в местной аптеке станет работой мечты. Но за полтора года убедилась в правильности выбора и профессии, и места службы. Марина рассказала нам, сколько зарабатывает аптекарь, почему никогда не променяет Бобруйск на Минск и как строит будущее с мужем-милиционером.

«Намного больше тысячи». Как живет и зарабатывает сотрудник аптеки в регионе

«Маме потом сказала «спасибо»

Марина родилась и выросла в агрогородке Большие Чучевичи Лунинецкого района. После школы переехала из Брестской области в Могилевскую, в областном центре окончила медицинский колледж.

— Изначально, когда в 9-10 классе все начинают определяться с будущей профессией, я хотела стать врачом. Но мама – она у меня фельдшер – натолкнула на мысль пойти именно в сферу фармацевтики. Убеждала, что там лучше условия. Я работаю фармацевтом два с половиной года и ни разу не пожалела о своем выборе. Маме даже спасибо сказала за то, что она меня сюда «направила», – рассказывает девушка.

Молодого специалиста распределили в Бобруйск, где она с тех пор и живет. Там же и встретилась с мужем Станиславом.

— Нет, он не приходил ко мне в аптеку за лекарствами, – смеется она. – Мы познакомились в интернете. Полгода назад поженились. Стас – милиционер.

Свой первый год в Бобруйске Марина отработала в небольшой государственной аптеке. Всем занималась одна: принимала и отпускала товар, убирала помещение.

— Самое сложное в работе аптекаря – это подстраиваться под настроение каждого покупателя. Люди ведь приходят разные: с кем-то можно пошутить, а кого-то мучает боль и нужно быстро обслужить, помочь. Понять, как помочь, несложно, если человек идет на контакт и отвечает на уточняющие вопросы. Тогда быстро ориентируешься и можешь предложить несколько препаратов на выбор. А если покупатель не готов говорить, или он пришел за лекарством не для себя, то просто стараешься подобрать наиболее эффективное средство. А еще же важно угодить с ценой, потому что стоимость препарата тоже имеет значение, – делится Марина подробностями своей профессии.

Марина и Станислав

«Бобруйск меня устраивает на 100%»

Марина выросла в небольшом агрогородке, училась в областном центре, теперь живет в Бобруйске. Густонаселенные города и тем более мегаполисы ее не привлекают.

— Бобруйск – не маленький, но и большим назвать его сложно. Спокойный, жить комфортно, в любую точку легко добраться. Я работаю в городской аптеке «Добрыя лекi». Мне ехать до работы на автобусе, например, всего десять минут, – говорит она. – Когда на распределении предложили этот город, я очень обрадовалась. Подумала, что будет, где развернуться, легко поменяю работу, если, к примеру, первое место не понравится. За два с половиной года Бобруйск стал мне родным, хотя знаю его еще не весь, не до конца изучила. Это город, в котором я хотела бы жить.

Когда график выходных у Марины и Станислава совпадают, супруги любят вместе куда-нибудь поехать – в гости к друзьям или родным, просто совершить велопрогулку или сделать вылазку на Березину на рыбалку.

— Правда, ловит рыбу только муж, я лишь помогаю своим присутствием, – говорит Марина.

Круг общения у молодой семьи пока небольшой – подруги Марины по общежитию, с которого началась ее жизнь в Бобруйске, и по работе, а также знакомые мужа.

— Хочу ли переехать в Минск? Нет, что вы! Бобруйск меня устраивает на 100%! Столичный ритм жизни мне совершенно не нравится, там куда ни сунься – всюду люди. В Бобруйске, конечно, тоже не пустыня, но гулять гораздо приятнее. Ну и на обочине жизни мы себя не чувствуем: у нас в городе постоянно что-то происходит, культурная жизнь кипит. В прошлом году выступали БИ2 – так знакомый не смог накануне концерта квартиру снять: все было уже забронировано. Я, правда, туда не попала: как раз работала, – рассказывает Марина.

Зарабатываю больше тысячи»

Рабочий день фармацевта длится 12 часов – с 8:00 до 20:00. График такой: два дня рабочих – два выходных.

— Работать 12 часов в сутки сначала было тяжеловато. «Добрыя лекi» – это аптека, где всегда много покупателей. Это некоторых пугает, но я быстро привыкла. Мы ведь вдвоем с напарницей. С утра посетителей меньше, время немного тянется, а после обеда день пролетает очень быстро: люди приходят и приходят, особенно вечером, – говорит Марина. – Но это только кажется, что все аптеки везде одинаковые. Возможности, зарплата и нагрузка везде разные. Я очень довольна, что перешла в эту аптеку, где сейчас работаю: здесь очень хорошие условия труда и зарплата. Хотя изначально привлекли меня не деньги, а отношение к сотрудникам: очень отличается от аптеки, где я раньше работала. Здесь акцент ставится на то, чтобы мы развивались профессионально и личностно. Ну и платят достойно. Есть система бонусов. И ты можешь сам регулировать уровень своей зарплаты. На предыдущем месте работы был просто оклад независимо от того, как работаешь и сколько, а сейчас при высокой фиксированной части можно получить еще и большую премию. Для меня это очень важно: я готова выкладываться на работе, но и ожидаю достойного заработка в ответ.

Зарплата Марины сейчас превышает 1000 рублей. Не так давно сеть «Добрыя лекi» провела добровольную аттестацию среди провизоров и фармацевтов, по итогам которой оклады специалистов существенно повысились.

— Оклад у меня стал намного выше прежнего. Вместе с премиями, думаю, заработок значительно превысит тысячу, – уверена Марина.

На двоих с мужем у них достаточно высокий ежемесячный доход по меркам Бобруйска.

— У мужа тоже хорошая зарплата. Мы пока живем на съемной квартире. Нам хватает и оплатить аренду, и хорошо поесть, и отложить на покупку своего жилья и на отпуск – собираемся летом на море. Ни в чем себе не отказываем – спокойно можем уехать куда-то на выходные – навестить родственников, друзей. Тем более мы пока без детей – молодая семья, – говорит Марина. – Никакой особой формулы накоплений у нас нет, нет конкретной суммы, которую мы оставляем как «неприкосновенный запас». Все, что не потратили – отложили. И так до следующей зарплаты.

Многие сверстники и знакомые Марины уехали в Минск – мол, престижно, больше возможностей. А она осталась:

— На самом деле в маленьком городе с хорошей зарплатой, доступным жильём и ощущением внутреннего спокойствия живётся гораздо легче. Думаю, мне повезло, и моя жизнь сложилась.