МВД предупреждает об ответственности за надписи с рекламой магазинов наркотиков на улицах. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.

«Ситуации с появлением в людных местах надписей с законспирированными предложениями поучаствовать в незаконном наркообороте становятся актуальными не только для столицы и областных центров, но и для районных городов. В этой связи в МВД настоятельно напоминают «трафаретчикам» об ответственности, — отметили в ведомстве. — Один из последних фактов появления недвусмысленных надписей зафиксирован в Борисове. Алгоритм реагирования органов внутренних дел на такие художества определен и понятен: при поступлении сообщения информация проверяется, при ее подтверждении принимаются меры к установлению злоумышленника, сигнал направляется коммунальщикам для оперативного устранения надписи».

В руках правоохранителей есть весьма серьезные инструменты воздействия на тех, кто оставляет несанкционированные надписи. «Статья 10.9 Кодекса об административных правонарушениях за умышленное уничтожение либо повреждение имущества с ущербом в незначительном размере предусматривает штрафа до 50 базовых величин (Br1275). Если же ущерб признается значительным, то незаконные действия подпадают под уголовную ответственность. В частности, по ч.1 ст.218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) возможно наказание до двух лет ограничения свободы», — напомнили в МВД.

В случае, если выяснится, что «трафаретчик» причастен к распространению наркотиков, его действия будут квалифицированы по соответствующей части ст.328 УК. Правоохранители призывают с максимальной ответственностью относиться к подобным предложениям высокооплачиваемой работы. «Не важно, в каком качестве происходит вербовка — предлагают стать курьером, минером, закладчиком, кладменом или так называемым трафаретчиком, — подчеркнули в МВД. — При этом броские слова «легально», «творческая работа», «клады», «фотоотчеты», «безличные продажи», «конфиденциальность» должны насторожить. Сегодня с большой долей вероятности в таких случаях можно говорить о том, что речь идет об уловках наркодилеров, ищущих новые жертвы».

Как заметили в ведомстве, тот, кто клюнет на предложение поучаствовать в наркообороте, проведет на свободе считанные недели. «Если повезет — месяцы. Это, кстати, хорошо знают дилеры, именно поэтому им постоянно необходим «расходный материал». И рекламу они пытаются делать массово и разными способами, — пояснили в МВД. — Все обещания — ложь, а такая работа — всего лишь замаскированная ловушка. Связываясь в любой форме с распространением наркотиков, человек однозначно попадет за решетку, тем самым лишится нормального будущего и обречет на страдания близких».