В настоящее время прорабатывается вопрос набора девушек в Военную академию, сообщил сегодня журналистам начальник управления военного образования Минобороны Игорь Слуцкий, передает БЕЛТА.

Представитель ведомства отметил, что информация по этому вопросу может появиться уже на следующей неделе. «Думаю, что до конца следующей недели будет принято решение по набору девушек именно в Военную академию Беларуси», — сказал он.

Уже с 1 января в военкоматах начался прием заявлений от абитуриентов, которые хотят поступать в военные учебные заведения Беларуси и России. Проводится предварительный профессиональный отбор, по его результатам с 11 апреля будет проводиться окончательный профотбор в вузы — специализированные комиссии проверят соответствие кандидатов требованиям.

«На сегодняшний день у нас укомплектованность Вооруженных Сил 95-96%. Именно офицерскими кадрами. Это, по большому счету, наивысшая укомплектованность даже со времен СССР и Белорусского военного округа. Это говорит о том, что наша система достаточно эффективно функционирует», — отметил Игорь Слуцкий.