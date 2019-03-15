Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал оценки развития белорусско-российских отношений, озвученные послом России в Беларуси Михаилом Бабичем в недавнем интервью агентству РИА Новости, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с озвученными оценками, Анатолий Глаз сказал: «Честно говоря, не всегда хватает времени на то, чтобы читать все интервью Михаила Бабича. Благо все они схожи и менторская линия рассуждения не сильно меняется».

«Поэтому, не вчитываясь, могу точно сказать, что отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат. Но это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера», — заявил официальный представитель белорусского МИД.

«Хотелось бы порекомендовать больше времени посвятить тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения. Иногда такой стиль работы дает гораздо больший результат, чем апробирование на себе совершенно нехарактерной для серьезной российской дипломатической школы роли адепта «публичной дипломатии». На мой взгляд, за короткое время работы в Беларуси он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. Думаю, в ближайшее время нашим партнерам будут даны детальные ответы на заявления господина посла», — добавил Анатолий Глаз.