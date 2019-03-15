Президент вернул в парламент законопроекты об инвестициях и приватизации, принятые в двух чтениях нижней палатой и одобренные верхней.

Глава государства распорядился вернуть в Палату представителей для повторного рассмотрения и голосования законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «Об инвестициях», принятый в двух чтениях нижней палатой и одобренных верхней палатой.

Об этом сообщила на своей странице в «Фейсбуке» член постоянной парламентской комиссии по экономической политике Анна Канопацкая.

Возвращен также проект закона «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества».

По информации Канопацкой, Лукашенко считает нецелесообразным прописанный в первом законопроекте порядок компенсации национализируемого и реквизируемого имущества «ввиду его излишней детализации».

Во втором законопроекте глава государства подверг критике определение начальной цены объектов приватизации. Кроме того, по мнению президента, нецелесообразно сокращать срок исковой давности по приватизационным сделкам. Эти положения в проектах документов были в числе основных.

Возвращать законопроекты в нижнюю палату со своими возражениями президенту дает право статья 100 Конституции. Палату представителей, в свою очередь, должна «рассмотреть закон с возражениями президента не позднее 30 дней».

Следует отметить, что проекты законов об инвестициях и приватизации были одними из немногих, разработанных и внесенных на рассмотрение по инициативе депутатов. Проект закона по инвестициям внесен в парламент в октябре 2017 года, прошел первое и второе чтение в Палате представителей, был одобрен Советом Республики в декабре прошлого года. Поправки в закон о приватизации также рассмотрены обеими палатами парламента в конце 2018 года.