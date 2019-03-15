Евросоюз 14 марта объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Под санкции подпали Сергей Станкевич, Андрей Шеин, Алексей Саляев, Андрей Шипицын, Алексей Шатохин, Руслан Ромашкин, Сергей Щербаков и Александр Дворников, перечисляет имена россиян официальный журнал ЕС.

Генерал-полковник Дворников является командующим войсками РФ Южного военного округа, Станкевич — начальником Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя, сообщает «Интерфакс».

Щербаков — командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец», Ромашкин — начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, Шатохин занимает должность начальника службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым. Шеин является заместителем начальника управления — начальником отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму, Саляев — командиром корабля «Дон» Госпогранслужбы ФСБ РФ, Шипицын — командиром корабля «Изумруд».

В середине февраля сенаторы США предложили законопроект о наложении на Россию ограничений из-за обстрела и захвата в конце 2018 года трех украинских кораблей, направлявшихся в Керченский пролив. Предполагалось, что ограничения коснутся 24 сотрудников ФСБ, «которые будут сочтены причастными к нападению в Керченском проливе». Также сенаторы предложили ввести санкции против российского судостроительного сектора «в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе или где-либо еще в мире».

15 февраля 2018 года источники Bloomberg сообщили, что ЕС разрабатывает новые санкции в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Изначально ожидалось, что ЕС объявит о новых санкциях в отношении Москвы на заседании Совета ЕС на уровне МИД 18 февраля, однако этого не произошло. В Брюсселе между тем подтвердили, что новый пакет санкций готовится, и ограничения вступят в силу в ближайшее время.

25 ноября ВМС Украины сообщили, что пограничные корабли РФ «вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» осуществили «агрессивные действия» против кораблей Военно-морских сил Украины — двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира — которые выполняли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

Однако по версии России, три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ и вошли в территориальные воды. В результате российские пограничники задержали три корабля украинских Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», применив оружие. Ранения в результате инцидента получили сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей украинских кораблей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Все 24 украинских моряка арестованы и являются подозреваемыми в уголовном деле, возбужденном ФСБ по ч. 3 ст. 322 («Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ, предусматривающей до шести лет лишения свободы. В Киеве задержанных моряков считают военнопленными.

14 марта следствие назначило проведение амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении арестованных украинских моряков, сообщал ТАСС со ссылкой на адвоката одного из моряков Николая Полозова. «Всего амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 21 моряка, в отношении еще троих ознакомление с постановлениями о назначении экспертизы состоится на следующей неделе», — рассказал адвокат. Защита выступает против проведения экспертизы, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

Ранее 15 марта сообщалось, что Евросоюз продлил на следующие шесть месяцев санкции против отдельных граждан России. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в пятницу опубликованы соответствующие нормативные акты.

В документе отмечается, что ограничительные меры, срок которых истекает 15 марта, продлены «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».