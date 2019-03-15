Директор одной из школ Витебска привлекал работников учреждения образования для благоустройства дачи его близкой родственницы, сообщил БЕЛТА начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД администрации Первомайского района Витебска Игорь Мицкевич.

54-летний директор школы с апреля 2014 года по ноябрь 2018-го из корыстной и личной заинтересованности давал указания работникам учреждения образования благоустраивать дачный участок близкой родственницы. «Сотрудники, опасаясь проблем на работе, на протяжении длительного времени выполняли различные хозяйственные работы на участке. Занимались они этим в рабочее время вместо выполнения своих служебных обязанностей. Зарплату подчиненные получали соответственно своим должностям», — отметил Игорь Мицкевич.

В отношении руководителя школы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).