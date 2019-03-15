Чубрик: Любые резкие меры по закрытию убыточных госпредприятий будут иметь последствия

Что ждет оказавшихся на улице работников?

Из-за предстоящей ликвидации Полоцкого винодельческого завода около 70 человек рискуют остаться даже без выходного пособия. Заместитель председателя Полоцкого райисполкома по экономике Александр Каладынский называет ситуацию стандартной — «предприятие не в состоянии эффективно осуществлять свою деятельность». По словам чиновника, «в начале ликвидации работало 170 человек. Теперь осталось 68. Люди уволились и нашли себе другую работу».

В прошлом году убыточными были не меньше 14% госпредприятий в Беларуси. В 2017 году проблемные активы госпредприятий достигли 3,2 миллиарда рублей. На том, что пора прекращать искусственно поддерживать жизнь неэффективных госкомпаний, настаивают многие отечественные эксперты и международные финансовые организации. А в начале года Александр Лукашенко принял изменения в указ о государственных программах и оказании государственной финансовой поддержки, который ограничивает возможности госкомпаний получать дотации из бюджета.

Что важно сделать, забирая спасательный круг у тонущих предприятий — об этом директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Социальная поддержка безработных

Среди важнейших мер эксперт называет системные решения в социально-экономической поддержке граждан. Ведь отсутствие какой бы то ни было поддержки уволенных работников – системная недоработка.

— Понятно, что без закрытия наименее эффективных предприятий не обойтись, но так же понятно, что нужны компенсационные меры. Любые экономические решения важно сопровождать соответствующей социальной политикой. Ведь поиск работы, как внутри региона, так и в другом месте или даже за пределами страны, требует времени, — отмечает Александр Чубрик.

Любые резкие меры по закрытию убыточных госпредприятий, по его словам, будут иметь последствия. Как минимум, в виде кратковременного увеличения безработицы до того момента, пока большинство уволенных людей не найдут работу. И именно социальная сторона останавливала власти от серьезных решений в вопросах приватизации госкомпаний и ликвидации неэффективных предприятий – были опасения появления довольно серьезных сложностей на региональных рынках труда и роста безработицы. Это бы создало ненужную для местного и центрального руководства социальную напряженность, объясняет глава Исследовательского центра ИПМ.

— Тем не менее крупные госпредприятия за последние 5-7 лет уволили тьму народа. При этом роста безработицы, по данным обследований рабочей силы, мы особо не видим, — отмечает Александр Чубрик.

Люди нашли работу. Хотя для каждого отдельного человека это было вызовом, с которым ему предстояло справиться. Кто-то ушел в бизнес, кто-то устроился на работу в своем или соседнем районе, часть уехала на заработки в Россию и Польшу.

Если поддержка предприятий снизится и те из них, что так и не научились зарабатывать самостоятельно, будут массово закрываться, властям все же предстоит озаботиться мерами, которые защитят работников.

— Решение очевидное и давно набившее оскомину – сделать более приемлемого уровня пособия по безработице, пусть даже на срок до полугода. По крайней мере, это даст минимальную подушку безопасности тем людям, которые оказываются без работы, особенно в районах с тяжелой ситуацией на рынке труда, — считает Александр Чубрик.

Сейчас пособие по безработице варьируется между 21,5 и 51 рублями. За эту сумму никак не получится жить целый месяц одному, не говоря о том, чтобы прокормить на нее семью.

Выходные пособия и честные трудовые контракты

На положении работников сказывает также популярная практика срочных трудовых договоров. Увольнение работников в таких случаях стараются «подгонять» под истекающий контракт – так наниматель освобождается от дополнительных выплат.

— Люди уходят на рынок труда с пустыми руками. Если бы у них были бессрочные трудовые контракты, они бы могли требовать выходное пособие или выплат в связи с сокращением, — говорит директор Исследовательского центра ИПМ.

Налаженные связи между районами, центрами занятости и нанимателями

Кроме социальной защищенности тех, кто находится в поиске работы, предстоит развивать инфраструктуру и логистические коммуникации между районами. Жители небольших населенных пунктов и райцентров, где ситуация на рынке труда более напряженная, меньше всего защищены в случае закрытия местных предприятий. Вопрос состоит в том, как обеспечить нормальную транспортную и другие коммуникации с близкими районами с более широкими возможностями для трудоустройства.

— Ежедневно ездить на работу за пару десятков километров, это не так серьезно, как быть вынужденным уехать на заработки в Россию или другую страну. Нормальное планирование коммуникаций важно для того, чтобы эти люди могли найти работу, — отмечает Александр Чубрик.

Правительству предстоит разработать такую социальную политику, которая защитила бы работников на тот период, пока после увольнения с неэффективных госкомпаний они будут искать себе место на рынке труда, чтобы эти люди не уходили в никуда и не были вынуждены уезжать на заработки в соседние страны.