Российский посол не стал отмалчиваться в попытке погасить конфликт, а оперативно отреагировал на заявление пресс-секретаря белорусского МИДа.

Анатолий Глаз фактически назвал Михаила Бабича «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», отметив: «Он просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».

Российский посол оперативно ответил на эти высказывания – в пятницу он посещает обувное предприятии «Белвест» в Витебске.

— Видимо, это и есть верх дипломатической школы, о которой говорилось в этом комментарии. В его форме для нас ничего удивительного нет. Но за формой нужно понимать содержание. А содержание таково, что, я уверен, эта «пена» сойдет. Главное, чтобы мы могли объективно оценить аргументы и российской стороны, и белорусской стороны, выработать взаимоприемлемое решение на благо наших народов. А все остальное — болтовня, — заявил журналистам Михаил Бабич (цитируется по TUT.BY).

После резонансного интервью с выпадом против Александра Лукашенко можно было ожидать, что российский посол погрузится в раздумье: как после допущенных высказываний еще как-то жить и работать в этой стране. Но пока Бабич продолжает выступать с позиции силы.