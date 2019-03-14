Новость, которая прошла почти незамеченной: общественное движение «За Свободу», во главе которого стоит Юрась Губаревич, наградило Игоря Станкевича премией имени Виктора Сырицы.

Человек, не сведущий в жизни белорусских регионов, прочитав эту информацию, может быть, даже не задумался, чего она на самом деле стоит. А событие между тем вполне знаковое.

Виктор Сырица, руководитель барановичской организации «За Свободу», был, что называется, из породы активных деятелей. Знавший и любивший историю не только всей Беларуси, но и родного региона, Виктор Антонович не мог довольствоваться спокойной жизнью. В 2005 году ему предложили покинуть колледж, где он преподавал, за организацию встречи с тогда опальным Александром Милинкевичем. Сырица ушел в малый бизнес, но этим ограничить свою активность просто не мог. Он занимался мемориализацией памятных исторических мест, проводил краеведческие чтения. В 2013 году к 150-летию восстания провел фестиваль под Миловидами – на месте битвы повстанцев с царскими войсками. Его знали и уважали все, кто интересовался историей, потому что Сырица не ждал премий за духовное возрождение – он просто работал ради этого возрождения.

Премия его имени была учреждена для того, чтобы отмечать таких же, каким был он, – региональных деятелей, премий не ждущих, а работающих ради памяти. И в этом году она была присуждена, я считаю, очень достойному человеку.

Так получилось, что Игорь Станкевич, бывший для меня когда-то «еще одним человеком из интернета», буквально ворвался в жизнь нашей семьи. Его гражданская кампания «Кобыляки. Расстрелянные в Орше» позволила моей жене Марине узнать, как погиб ее дед и его родственники, арестованные во время «великих репрессий» сталинской эпохи. Хотя бабушку и уверяли, что он жив, и даже принимали некоторое время передачи, дед уже лежал в общей могиле под Оршей. И сколько еще таких, как Марина, узнали о судьбах своих ближайших предков, ведь родной дед – это совсем близко…

И, если задуматься, получается, что о трагедии Куропат с момента публикации первой статьи Зенона Позьняка и Евгения Шмыгалева знает и помнит весь мир, и президент США счел своим долгом приехать туда во время единственного визита своего в Беларусь и поклониться памяти жертв бесчеловечного сталинского режима. А Кобыляки – что это? Место регионального захоронения таких же, только неизвестных, забытых миром?

Но посмотрите. Кобыляки – это под Оршей. А деда Марины арестовали в Койданове, в сорока с небольшим километрах от Минска. А под Оршей просто расстреляли и закопали бездвижный труп в землю. Но ведь рядом положили не только оршанцев: наверняка везли туда еще живых со всей белорусской земли, а там расстреливали и прятали. И региональная, казалось бы, инициатива по увековечиванию памяти жертв касается на самом деле множества семей, члены которых, быть может, ни разу и в Орше-то не были (не сложилось).

Жизнь белорусского государства не ограничивается Минской кольцевой дорогой. И историческая память не ограничивается трудами профессиональных ученых из Института истории Национальной академии наук или университетов. Нашу память будят прежде всего такие деятели, каким был Виктор Сырица, каков есть Игорь Станкевич. Спросите у любого гродненца, кто такой Алесь Гостев, – и вам ответят с гордостью, что это лучший знаток истории нового Гродно, Гродно ХХ века. Человек, который будил и будит патриотические чувства во многих поколениях горожан. А ведь он родился не в Гродно – в Калининграде; просто родители, когда Александру не исполнилось даже года, переехали в Гродно. И благодаря Алесю Петровичу и его коллегам, есть сегодня музей истории педагогики Гродненщины, разработаны экскурсионные маршруты по городу.

Виктор Сырица не жаловался на то, что ему мешает власть. И Игорь Станкевич не жалуется. И Алесь Гостев не жалуется. Они – деятели; они знают, что можно самим сделать дело, решить вопрос. И если без власти никуда – ну что ж, нужно идти к власти, разговаривать с ней, искать тех, кому точно так же, как тебе, дорога твоя земля. Не только Беларусь как единое целое – но и город, поселок, деревня, улица, дом. Только реальное дело сплачивает, объединяет белорусов, превращает нас из одиночек – в народ, в культурную и политическую нацию, в субъект исторического процесса.

Именно поэтому если вдруг вы увидите на улице своего города пожилого человека, показывающего группе школьников или студентов на кованые решетки балконов в домах довоенной постройки, рассказывающего что-то о храме или просто о доме, в котором, может быть, жили поэт или поэтесса, – остановитесь на минуту, послушайте их. А потом спросите, можно ли чем-то им помочь.

А такие люди найдутся всегда. Новый лауреат премии имени Виктора Сырицы Игорь Станкевич – молодой еще человек, моложе меня.

Газета «Народная Воля» № 20 (4375) за 12 марта