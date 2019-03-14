Скандинавские политики номинировали 16-летнюю шведскую школьницу Грету Турнберг на Нобелевскую премию мира за ее вклад в движение за борьбу с глобальным потеплением. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Aftonbladet.

«Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно», — сказала Грета в интервью Aftonbladet.

C инициативой выступили шведские политики Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг, представляющие в парламенте Левую партию, а также ряд норвежских политиков.

Юная шведка привлекла внимание СМИ, когда в августе 2018 года начала одиночную «школьную забастовку» перед зданием парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет посещать школу, пока шведские политики не начнут выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов. Грету Турнберг приглашали выступать на конференции ООН по вопросам климата и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она вдохновила тысячи школьников по всей Европе, следуя ее примеру, выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.