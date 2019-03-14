Известный российский журналист Аркадий Дубнов, считающийся лучшим публичным экспертом по Центральной Азии, опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» воспоминание о том, как десять лет назад едва не погиб. Его друзья, среди которых был Медет Садыркулов, экс-глава Администрации президента Кыргызстана, предлагали Аркадию не лететь в Москву из Алма-Аты, а проехать вместе с ними машиной в Бишкек. Садыркулов собирался создать оппозиционный блок, и влиятельный российский журналист казался ему достаточно серьезным каналом, через который можно было бы попытаться рассказать правду о том, что происходит в Кыргызстане при правлении Курманбека Бакиева.

Но Дубнову нужно было срочно вернуться в Москву. Поэтому в Бишкек его киргизские друзья поехали без него. Ехали навстречу гибели: главным оппонентом Садыркулова был брат президента Жаныш, куратор всех силовых структур в Кыргызстане. «Его люди встретили Lexus с МЧС (так звали в стране Медета Садыркулова), отвезли на дачу одного из подчиненных Жаныша, там всех захваченных пытали, брат президента лично принимал в этом участие, а потом их задушили. Машину с телами отвезли на другой конец Бишкека, глупо имитируя ДТП, и подожгли», – завершает рассказ

об этой трагической истории Дубнов.

Но финал события – это не всегда финал текста. Текст Аркадия Юрьевича заканчивается так: «Сегодня братья Бакиевы – граждане Беларуси. Практически свободные люди»…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 15 марта