Глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в эфире телеканала СТВ сообщил, что подписание соглашения с Евросоюзом об упрощении визового режима попало в зависимость от России.

По мнению Алексея Бегуна, в настоящее время сложилась уникальная ситуация, которая связана с соглашением о реадмиссии, которое идет пакетом документов об упрощении визового режима.

Сейчас идут параллельно переговоры с ЕС и Россией.

Беларусь, как отмечает в своем интервью Бегун, проводит переговоры и консультации, направленные на облегчение визовых формальностей и подписания соответствующего соглашения с ЕС и в тоже время проходит ряд консультаций с Россией.

Беларусь и Россия проводят переговоры о взаимном признании виз и внесении корректировок в протокол соглашения о реадмиссии.

Беларусь стремится найти правильное решение, которое бы устраивало все стороны и отвечало интересам белорусских граждан.

Однако в ходе всех обсуждений данных тем возникает ряд вопросов, которые необходимо согласовывать с учетом интересов Беларуси, России и ЕС, например, в отношении лиц третьих стран.