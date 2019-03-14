Милиция установила, кто оставил радиоактивные вещества на мусорной площадке в Минске

Сегодня в 11 часов 16 минут на номер «101» от инженера ЖЭУ поступило сообщение о подозрительных предметах (со знаком «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение») на контейнерной площадке в Минске на улице Д. Сердича.

К месту вызова выехал автомобиль химической и радиационной защиты Минского городского управления МЧС, а также следственно-оперативная группа. Прибывшие спасатели на контейнерной площадке обнаружили пластиковое ведро белого цвета со стеклянными и пластиковыми емкостями внутри. На них нанесен знак «Опасно. Радиоактивные вещества или ионизирующее излучение».

Как сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что данные радиоактивные вещества принадлежали минчанке 1939 года рождения, которая умерла в 2016 году.

Установлено, что женщина ранее работала на химическом факультете одного из столичных ВУЗов. Накануне внучка умершей женщины решила навести порядок в квартире, в которой ранее проживала бабушка, и вынесла на мусорную площадку емкости с веществом неизвестного ей происхождения.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка.