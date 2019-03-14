Корпорация Microsoft спроектировала специальное приложение, в котором искусственный интеллект рассказывает незрячим людям, что изображено на фотографии.

Новый функционал можно будет установить в мобильной версии iPhone и на планшетах iPad. Приложение позволит людям с нарушением зрительной функции «видеть», что происходит на экране.

Для этого человеку достаточно нажать на изображение, дальше в работу включается искусственный интеллект, которые вслух дает детальное описание изображения.

Сотрудники американской корпорации подчеркнули, что после оптимизации приложение Microsoft заработало и на широкоэкранных планшетах. Эксперты полагают: это облегчит виртуальное общение слабовидящих людей и упростит пользование гаджетом.

К слову, интернет вещей для пользователей с ограниченным возможностями набирает обороты. Недавно Apple представила технологию голосового помощника для незрячих.