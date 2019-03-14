В первой декаде марта специалисты МАРТ провели выборочный мониторинг восьми торговых объектов крупных торговых сетей, расположенных в Минске.

Как сообщает belmir.by со ссылкой на пресс-службу министерства, сделано это было в рамках рассмотрения поступившего обращения, в котором говорилось о реализации в розничной сети продукции, несоответствующей требованиям законодательства.

Факты, изложенные в нем, нашли подтверждение в шести объектах, принадлежащих ООО «Евроторг» и ЗАО «Доброном». В ходе мониторинга установлены нарушения требований статей 5 и 7 закона «О защите прав потребителей».

А именно: отсутствовала информация о поставщиках отдельных товаров – напитков винных газированных в ассортименте.

По результатам мониторинга в адрес торговых сетей вынесены предписания о прекращении нарушений прав потребителей. Срок исполнения предписаний – до 18 марта включительно.

Соответствующая информация направлена в областные и Минский городской исполнительные комитеты. Также проинформировано некоммерческое объединение «Ассоциация розничных сетей».