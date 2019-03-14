Президент призвал подготовиться к выборам, чтобы избежать потрясений в следующие два года.

Александр Лукашенко призвал Администрацию президента подготовится к предстоящим президентским и парламентским выборам, чтобы не ввергать страну в потрясения, сообщает пресс-служба президента.

«В ЦИК всего ничего человек. Поэтому это [подготовка] ляжет на плечи власти, а здесь, наверху, – Администрации президента. Правительство на эти вопросы отвлекать ни в коем случае нельзя. Пусть занимается экономикой», – заявил Лукашенко, принимая с докладом главу Администрации президента Наталью Кочанову.

Глава государства подчеркнул, что обе избирательные кампании должны пройти, как праздник.

После встречи с Лукашенко Наталья Кочанова отметила, что выборы не являются чрезвычайной ситуацией и подчеркнула, что не надо делать различий между электоральными годами и обычными: «Надо работать так, чтобы эти годы ничем не отличались друг от друга. Обещания должны выполняться всегда, будь это электоральный или обыкновенный год».

Даты парламентских и президентских выборов, а также их очередность по-прежнему неизвестны. На февральской онлайн-конференции глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что точные даты назовет Лукашенко во время послания парламенту в апреле.