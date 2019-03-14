Британская актриса Кира Найтли сыграла мелодию песни Despacito, отстучав ее на своих зубах. Соответствующий ролик появился на официальном канале телешоу The Tonight Show.

Актриса посетила популярное американское вечернее шоу с Джимми Фэллоном. После интервью, Найтли, по просьбе ведущего, продемонстрировала свой талант – игру на зубах.

Актриса сыграла мелодию популярной песни Despacito. Ведущий был настолько впечатлен, что аплодировал Найтли стоя.

Звезда рассказала, что в ее школе учился мальчик, который умел играть на зубах. Он и научил половину учебного заведения этому занятию.