На днях Олег Волчек вернулся из США, куда отправился еще 17 января. За это время он побывал во многих городах, проехал тысячи километров, попадал в экстремальные ситуации и познакомился с жизнью американцев.

«Это было невероятное приключение, я стал иначе смотреть на жизнь», – признается правозащитник и рассказывает обо всем по порядку…

В путь-дорогу…

– В социальных сетях я постоянно переписывался с белорусами, которые уже долгое время живут в США, – рассказывает Олег Волчек. – Наша дружба привела к тому, что мне предложили полтора месяца провести в Америке, отдохнуть от белорусских реалий.

Оформление визы много времени не заняло, поскольку до этого я был в США более десяти раз. Билеты друзья мне тоже купили заранее, при этом цены были очень демократичные: за перелет из Минска через Варшаву в Чикаго и обратно заплатили всего 580 евро. А можно было и дешевле приобрести – уже через три дня они стоили 480 евро.

Полет от Варшавы длился около девяти часов, и все настолько комфортабельно, что ты просто не замечаешь, как проходит время. Кстати, многие летят в другие города Америки именно через Чикаго, потому что рейсы оттуда есть практически по всем направлениям. И в США настолько развита конкуренция авиакомпаний, что билеты можно купить на акциях очень дешево. Например, я из Денвера в Феникс и обратно слетал за 89 долларов. А расстояние между городами – около тысячи километров. Раньше билеты на этот же маршрут стоили в 2–3 раза дороже. Вот вам и кризис в Америке!

– В Чикаго вас встречали знакомые?

– Да, меня встретил мой друг Вадим, который уехал в США еще в 1990-е годы. В то время очень много белорусов отправлялись в Америку. Кто-то получил образование в банковской сфере, в области IT-технологий или медицины…

Рассказ Олега Волчека о том, чем он полтора месяца занимался в США, читайте в газете «Народная Воля» за 15 марта