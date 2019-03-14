В Лиде зарегистрирован случай кори, заболела 11-летняя девочка. Она подхватила инфекцию в Москве, где проходила курс реабилитации. Сообщается, что девочка не была привита от кори, поскольку ее родители отказались от вакцинации.

В Лидской центральной районной больнице сообщили, что ребенок идет на поправку, острый период уже позади. Сейчас медики наблюдают за людьми, которые контактировали с заболевшей корью девочкой.

В 2018 году в стране было зафиксировано более 250 случаев кори, чаще всего это были завозные случаи.