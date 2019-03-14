МВД инициировало обновление законодательства для проведения аукционов по продаже дешевых квартир от столичных управлений капитального строительства. Об этом сообщил заместитель начальника ГУБЭП МВД Валерий Балабуев в пресс-центре БЕЛТА.

Валерий Балабуев отметил, что МВД вносятся соответствующие предложения в целях недопущения противоправных действий в этой сфере. Совет Министров был проинформирован о ситуации, складывающейся при реализации застройщиками с госдолей в уставном фонде недвижимости, финансирование которой осуществляется с использованием долевого строительства. Представитель МВД напомнил о череде публикаций в СМИ об ажиотажном спросе на квартиры, которые реализовывались в Минске.

«С целью минимизации подобных фактов мы проинформировали об этом премьер-министра с предложением внести изменение в законодательство, которое бы регламентировало продажу подобных квартир исключительно на аукционе. В настоящее время Министерством архитектуры и строительства разрабатывается проект соответствующего нормативного акта», — сказал Валерий Балабуев.

Он пояснил, что речь идет о застройщиках с долей государства или полностью государственных. Проект указа, который разрабатывается, прописывает механизм реализации квартир. «Он сейчас проходит согласование в различных госорганах. Говорить о том, когда итоговый проект поступит на рассмотрение главы государства, пока преждевременно», — отметил Валерий Балабуев.