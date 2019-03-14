Первыми полуфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси стали футболисты «Ислочи».

Как сообщает БЕЛТА, сегодня в ответном четвертьфинальном поединке, состоявшемся на поле ФК «Минск», подопечные Виталия Жуковского обыграли 15-кратного чемпиона страны борисовский БАТЭ со счетом 1:0. Победный гол эффектным ударом на 32-й минуте встречи забил Дмитрий Комаровский. В первой игре в «Борисов-Арене» эти соперники не выявили победителя, завершив встречу вничью — 1:1.

БАТЭ не проигрывал на четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси с 2014 года, когда «желто-синие» уступили гродненскому «Неману» со счетом 1:2 в дополнительное время. С тех пор борисовчане один раз завоевывали трофей (2015 год), дважды добирались до финала (2016, 2018) и один раз — до полуфинала (2017).