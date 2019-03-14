Нормы о приватизации госжилфонда исключаются из Жилищного кодекса Беларуси, поскольку она прекращена, а срок обращения жильцов за приватизацией истек.

В обновленном кодексе появятся положения и формулировки, касающиеся арендного жилья. Например, определенные категории граждан смогут перевести такое жилье в социальное. Данные новшества содержатся в поправках в законы по вопросам правового регулирования жилищных отношений, которые депутатский корпус рассмотрит во втором чтении на открытии весенней сессии 2 апреля. Об этом корреспонденту МЛЫН.BY сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной политике и строительству Юрий Дорогокупец.

По словам парламентария, возможность перевести арендные квартиры в жилые помещения для социального пользования предусмотрена для тех, кто нуждался в улучшении условий. При этом он не состоял в очереди, но имел право на такое жилье.

Законопроект также устанавливает, что члены семьи собственника жилого помещения, проживающие совместно с ним на момент приватизации, но не принимавшие участия в ней, не подлежат выселению. Данная норма распространяется и на жилье, приобретенное с господдержкой.

Некоторые законодательные поправки приведены в соответствие с правовыми актами президента.