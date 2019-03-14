Глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» ответил на вопросы «Народной Воли».

«Китайский язык и этикет за один день не выучишь…»

– Александр Григорьевич, вы возглавили Китайско-Белорусский индустриальный парк чуть больше двух лет назад. Для вас назначение было сюрпризом?

– С мая по декабрь 2016 года я исполнял обязанности главы администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», поэтому, с одной стороны, сюрпризом назначение не было. С другой стороны, конечно, оказалось неожиданным. Безусловно, на нынешней должности ответственности гораздо больше. Аналогов «Великому камню» в Беларуси нет, это сложный и уникальный по своему характеру проект. А потому и задач здесь гораздо больше.

– Вашего предшественника Андрея Галя уволили «за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей». По словам экс-вице-премьера Владимира Семашко, «были разногласия между руководством администрации парка и учредителями». Тогда же Семашко заявил: цели, ради которой создавался Китайско-Белорусский парк, достичь не удалось. Чего вам удалось добиться за два с небольшим года?

– Приведу цифры, отражающие тот высокий темп, который был нами взят и будет поддерживаться.

Если в январе 2017 года в парке было только 8 резидентов, то сейчас в пять раз больше – 43 компании. Важным импульсом развития парка стал Указ Президента Республики Беларусь от 12 мая №166.

В прошлом году мы привлекли рекордное количество резидентов – 19. Безусловно, вопрос не только в числе, но и в том, чтобы резиденты парка приступали к работе – строили объекты, выпускали продукцию. Сейчас 10 предприятий в «Великом камне» ведут научно-исследовательскую работу и выпускают продукцию. Рассчитываем, что к концу года эта цифра удвоится. Полностью освоена с точки зрения строительства инфраструктуры территория в 350 гектаров, и сейчас продолжается ее сооружение на территории 850 гектаров…

Полный текст беседы Марины Коктыш с Александром Ярошенко читайте в «Народной Воле» за 15 марта и в следующем номере газеты